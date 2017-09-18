В Уфе новый арт-объект посвятили семье
В Уфе новый арт-объект посвятили семье Фото: администрация Уфы
В Уфе новый арт-объект посвятили семье Фото: администрация Уфы
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на пересечении проспекта Октября и улицы Бессонова установили новый арт-объект. Скульптурная композиция выполнена в полный человеческий рост и изображает семью с тремя детьми. «Скульптура попадает в зону охвата камеры видеонаблюдения компании Ufanet, поэтому вандалам будет сложнее испортить скульптуру», — предупредили в администрации Советского района города.