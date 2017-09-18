В Уфе на конференции ветеринары повысят свою квалификацию Фото: Олег Яровиков В Уфе на конференции ветеринары повысят свою квалификацию Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 22 сентября, в Уфе состоится бесплатная ветеринарная конференция, посвященная кардиологии и лабораторной диагностике. Город Уфа вошел в число крупнейших городов России, в которых проводятся конференции и семинары для ветеринарных специалистов в рамках образовательной программы Purina Partners.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Цюрупы, 7, Гостиница Sheraton.

Вход на мероприятие свободный, зарегистрироваться можно на месте, перед началом конференции.

Конференция будет полезна как начинающим ветеринарным специалистам, так и опытным врачам, сообщили организаторы.

Своими знаниями поделятся высококвалифицированные лекторы: Светлана Шишканова – ветеринарный врач, клинический патолог, заведующая независимой ветеринарной лаборатории «Поиск», г.Санкт-Петербург; Мария Назарова – ветеринарный врач, кардиолог ветеринарного центра «Комондор».

По окончании каждому участнику будет выдан сертификат.

Образовательная программа Purina Partners запущена в 2015 году и предусматривает проведение бесплатных ветеринарных конференций и семинаров для врачей в крупнейших городах России.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: +7 926 844 00 13, + 7 910 484 99 62, или по электронной почте: Purina@prp.ru

Весной этого года, 20-21 апреля, в Уфе впервые проходил седьмой Международный ветеринарный конгресс «Единый мир — единое здоровье», организаторами которого выступили Министерство сельского хозяйства РФ и Ветеринарная ассоциация России.

В конгрессе приняли участие ведущие мировые эксперты в своей области, ряд иностранных профессоров и докторов ветеринарных наук из Испании, США, Австрии, Великобритании, Китая, Нидерландов и Дании. Всего в работе конгресса участвовали свыше тысячи человек, представляющих более 20 стран.

Участники обсудили актуальные вопросы промышленного животноводства, ознакомились с современными разработками АПК в области ветеринарии. В число наиболее актуальных вопросов повестки дня были включены кадровое обеспечение ветеринарных служб, развитие методов борьбы с болезнями животных, создание новых фармпрепаратов и обращение лекарственных средств. Впервые в программе на уфимском конгрессе появилась секция, посвященная проблемам пчеловодства.