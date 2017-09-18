Минздрав будет наказывать родителей за отказ от вакцинации детей - РБК

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минздрав рассматривает возможность «воздействовать» на родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. В ведомстве, как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, предлагают «изменить» выплату им больничных, сообщает РБК.

Подобная мера, по ее мнению, должна действовать в случаях, если отказ родителей от прививки привел к заболеванию ребенка.

«Мы не можем, скажем прямо, воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались», — отметила она. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — привела пример Вероника Скворцова.

Глава ведомства отметила что так, «как мы [в России] проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира».

«Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения», — пояснила она, отметив также, что «какие-то побочные действия» в связи с вакцинацией «встречаются крайне редко».