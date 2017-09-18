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«Зенит» примет «Уфу» в рамках чемпионата России по футболу

СПОРТ

«Зенит» примет «Уфу» в рамках чемпионата России по футболу Фото: Олег Яровиков

«Зенит» примет «Уфу» в рамках чемпионата России по футболу Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Лидер чемпионата России по футболу «Зенит» принимает сегодня «Уфу». Игра 10-го тура пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», сообщает ТАСС.

«Зенит» два предыдущих матча чемпионата завершил нулевыми ничьими — с «Ростовом» и «Динамо». В четверг «Зенит» провел матч Лиги Европы в Скопье, со счетом 5:0 разгромив местный «Вардар». Двумя мячами отметился лучший бомбардир команды Александр Кокорин, первый гол в сезоне забил Артем Дзюба.

Эксперты отмечают, что уфимцы вряд ли уступят в этой игре, тем более, что возглавляет «Уфу» Сергей Семак, который в составе «Зенита» выиграл два чемпионата России и начинал тренерскую карьеру. «Уфа» — первый клуб, где Семак работает главным тренером, и 41-летний специалист впервые выведет свою команду против «Зенита».

В отличие от прошлого сезона, уфимцы пока не могут бороться за еврокубковые места, одержав всего две победы. При этом команда из столицы Башкирии регулярно отбирает очки у «Зенита», хотя и ни разу не сумел за три сезона команду из Санкт-Петербурга обыграть.

Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

Теги: спорт, футбол
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