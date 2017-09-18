УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках. По данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Башкортостан», ночью и утром 18 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0,-3°.

Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.