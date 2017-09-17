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На Уфимском международном марафоне благобегуны собрали более 250 тысяч рублей в пользу больных детей

ОБЩЕСТВО

На Уфимском международном марафоне благобегуны собрали более 250 тысяч рублей в пользу больных детей Фото: БОФ «Мархамат»

На Уфимском международном марафоне благобегуны собрали более 250 тысяч рублей в пользу больных детей Фото: БОФ «Мархамат»

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В воскресенье, 17 сентября, в ходе благотворительной акции #БЕГУПОМОГУ в рамках Уфимского международного марафона собрали 263 тысячи рублей в пользу больных детей. Инициатором акции стал Благотворительный образовательный фонд «Мархамат»

Среди благобегунов были известные люди, они вышли на дистанции в поддержку конкретных детей, воспитанников детского центра развития фонда. Так, например, министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев бежал в пользу 10-летней Амалии Гаитовой с ДЦП и диабетом. Тренер по тайскому боксу Саша Брукс вышла на дистанцию в пользу Амины Позолотиной, получившей сильное повреждение позвоночника в страшной аварии, которая унесла жизни обоих ее родителей. Благобегун Алла Ишбулдина побежала вместе с семьей, чтобы помочь семилетнему Алмазу Мужайло с нарушениями поведения. Акцию #БЕГУПОМОГУ поддержали и солисты Башкирского государственного театра оперы и балета Любовь Буторина, Ян Лейше и Регина Звегинцева. Они бежали в пользу семилетнего Артемия Комарова, у которого диагностирован детский церебральный паралич тяжелой степени. Депутат городского Совета Иосиф Марач стал участником марафона, чтобы помочь четырехлетним Аязу и Ниязу Каюмовым с функциональным нарушением развития.

Теги: благотворительность, марафон, спорт
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