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18 сентября Понедельник

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Журналист агентства «Башинформ» приняла участие в Международной исторической экспедиции

КУЛЬТУРА

Журналист агентства «Башинформ» приняла участие в Международной исторической экспедиции

Фото: Ерлан Умаров

Журналист агентства «Башинформ» приняла участие в Международной исторической экспедиции

Фото: Ерлан Умаров

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Астане завершилась ІІІ международная экспедиция «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти». Исторический проект был организован Международной Тюркской академией (TWESCO).

На завершающем этапе за три дня группа из 40 человек объехала около 2 тыс км по центральному Казахстану от Астаны до Жесказгана и Улытау. 18 сентября состоится подведение итогов экспедиции в Национальной академической библиотеке г. Астаны.

В состав экспедиции вошли ученые-исследователи, общественные деятели, археологи, журналисты из Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, России (Башкортостана) во главе с президентом Академии Дарханом Кыдырали. В работе экспедиции приняла участие журналист, обозреватель агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева.

Экспедиция посетила мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана и Домбауыла, памятник Хан ордасы в Улытау, побывала в городском музее г. Сатпаев, возложила цветы к памятнику академику Канышу Сатпаеву, приняла участие во встрече с интеллигенцией Улытау.

Экспедиция «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти» стартовала в августе 2016 года в Улан-Баторе, столице Монголии. Маршрут экспедиции начался с малой родины Чингис-хана – местности Бурхан Халдун в Хэнтэйском аймаке Монголии. Основная цель международной экспедиции — пробуждение исторического сознания в связи с памятными местами, имеющими сакральное значение, которым было уделено особое внимание в статье Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Теги: Международные проекты, история
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