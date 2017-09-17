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В Башкирии пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука Фото: https://vk.com/mergenyk

В Башкирии пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука Фото: https://vk.com/mergenyk

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

30 сентября в селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии в честь открытия здесь памятника, посвященного легендарным воинам Отечественной войны 1812 года, «северным амурам» и 205-летию Отечественной войны 1812 года организуется турнир по стрельбе из традиционного лука. Мероприятие проводят администрация района, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи республики, региональное отделение Российского военно-исторического общества, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы».

Торжественное открытие мемориала «Северным амурам» состоится в 11 часов, турнир по стрельбе из традиционного лука на приз им.Курпес-бия пройдет в санатории «Красноусольское» с 14.00 до 17.00.

Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения; пропаганды и изучения исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия народов; популяризации стрельбы из традиционного лука .

Заявки принимаются до 29 сентября. Условия участия в турнире можно уточнить в официальной группе «Мэргэн уксы» в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: стрельба из лука
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