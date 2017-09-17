Братья-близнецы Махмутовы стали самыми молодыми паломниками из Башкирии Фото: из личного архива Махмутовых











Братья-близнецы Махмутовы стали самыми молодыми паломниками из Башкирии Фото: из личного архива Махмутовых

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Братья-близнецы Азат и Азамат Махмутовы стали самыми молодыми участниками хаджа из Башкирии в этом году. Сейчас 26-летние уфимцы в статусе хаджиев (совершивших паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии) находятся в пути домой. Братья рассказали агентству «Башинформ» о трудностях, испытаниях и благости длительного путешествия.

Махмутовы родом из Чекмагушевского района. Азат работает ведущим инженером на производстве, Азамат занимается рекламой. Один из братьев отправился в хадж вместе с супругой, Олией. Семья несколько лет планировала паломничество, путешествие на двоих обошлось в 280 тысяч рублей.

Сервис для паломников улучшается год от года, это отмечают все хаджии. Именно в этом году с учетом опыта прошлых лет, чтобы не было давки, охрана и организация хаджа были усиленными. Обошлось без инцидентов, зафиксированы лишь случаи смерти пожилых паломников от хронических болезней.

«Выполнение всех обрядов хаджа проходило очень легко и спокойно, — рассказали Азат и Азамат. — Были созданы максимальные условия для безопасности и комфорта. Даже были эпизоды, когда охранники поливали водой из брызгалок проходивших паломников, чтобы облегчить перенесение жары. В конце хаджа каждый паломник получил королевский подарок — 5 литров святой воды из источника Замзам».

«Климат страны и наличие миллионов паломников со всего земного шара создает определенный дискомфорт, но хадж не должен быть легким и обещанная за него награда — полное прощение и освобождение от прежних ошибок и грехов — стоит того. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что для того, кто совершит хадж по всем правилам, не допуская ошибок, будет так же безгрешен как в тот день, когда его родила мать, — подчеркнул Азамат.

«Атмосферу, царящую в дни хаджа, душевное состояние, близость к Аллаху, конечно же, не передать словами. Честно, не хотелось покидать ни Мекку, ни Медину. Оба города стали невероятно родными, в которые обязательно хочется вернуться еще, — отметили Азамат и Олия. — Чувство того, что мы — гости Милостивого (Дуюфу Рахман), а именно так называют паломников, не покидало в течение всей поездки. Чувствовали постоянную заботу и уважение к себе со стороны местных жителей».

«Сейчас, уже по собственному опыту, могу сказать — в хадж необходимо ехать только с лучшими мыслями об Аллахе. Разумеется, паломника ждут разные испытания, необходимо запастись терпением, приготовить себя относиться ко всему спокойнее, добрее, сдержаннее, помогать людям, где-то уступить.Тогда человек сможет почувствовать всю сладость хаджа», — посоветовал Азамат тем, кто готовится к паломничеству в будущем году.

В этом году паломничество совершили более двух миллионов мусульман со всего мира, из них 23,5 тысяч паломников из России. Самым старейшим паломником, прибывшим в Мекку, стала 104-летняя Мэрайя Маргхани Мухаммад из Индонезии. Как сообщало ранее агентство, мусульманские святыни в Мекке в этом году посетили 190 жителей Башкортостана. Группы хаджиев уже вернулись в республику. Но не обошлось без инцидентов, из-за проблем с визой, вернуться, так и не вылетев в Саудовскую Аравию пришлось 48 жителям республики. В следующем году они совершат хадж вне очереди.