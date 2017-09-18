Лютеране Башкирии отметили 500-летие возникновения религии

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В кирхе Уфы прошли празднования, посвященные 500-летию возникновения лютеранства. В России лютеранство существует вот уже 440 лет, и за это время оно стало составной общегосударственного духовного пространства.

Поздравить лютеран в день праздника пришли представители руководства республики, Русской Православной церкви, других протестантских общин, общественных организаций. Была зачитана поздравительная телеграмма, в которой спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев отметил большой вклад лютеран в духовное развитие страны и пожелал общине успехов в дальнейшей совместной работе на благо России.

Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков подчеркнул, что лютеране занимают достойное место среди всего разнообразия вероисповеданий и религиозных организаций республики благодаря стремлению к диалогу и взаимопониманию в обществе.

Вниманию гостей были представлены доклады и выступления по истории возникновения протестантизма, его влияния на культуру России. Гости смогли познакомиться со старинными изданиями Библии, хранящимися в библиотеке Башкирского государственного университета.

На празднике звучали орган, флейта и скрипка. Произведения Иоганна Себастьяна Баха, других композиторов средневековья исполняли Владислав Муртазин, скрипач Ильшат Муслимов и флейтист Инна Фоменко.