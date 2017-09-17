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17 сентября Воскресенье

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Синоптики сообщили о погоде на предстоящей неделе в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики сообщили о погоде на предстоящей неделе в Башкирии. Согласно прогнозам специалистов, «бабье лето» еще задержится на территории республики. Погода будет неустойчивой, с ветром и дождями, но теплой и солнечной, особенно на юге республики.

Понедельник, 18 сентября ожидается без осадков. Температура воздуха ночью +5, +10, по югу опустится до +1, днем 16-21 градус.

Во вторник, 19 сентября местами возможен небольшой кратковременный дождь. В ночные часы от +7 до +12, днем 18-23, по югу до 26 градусов.

В среду, 20 сентября в отдельных районах также вероятны осадки. Ночью будет +9, +14, днем 18-23, по югу республики до 26 градусов.

Теги: погода
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