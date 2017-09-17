Как россияне борются со стрессом – опрос Фото: Андрей Старостин Как россияне борются со стрессом – опрос Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рейтинге самых популярных методов борьбы со стрессом у россиян — просмотр телевизора и встречи с друзьями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные всероссийского опроса, проведенного «Левада-Центром».

Каждый десятый россиянин сказал, что испытывает стресс и напряжение почти каждый день, 22% — раз или два в неделю, 39% — несколько раз в месяц, 24% — несколько раз в году.

С помощью просмотра телевизора стресс чаще снимают женщины, чем мужчины, а также люди старше 40 лет. В то же время к общению в кругу друзей чаще прибегают мужчины, а также люди в возрасте 18-24 лет. Среди других методов борьбы со стрессом были также названы прогулка, прослушивание музыки, принятие ванны или душа. Кто-то есть что-нибудь вкусное, к этому чаще прибегают, естественно, женщины, другие пьют алкогольные напитки (здесь больше мужчин). Есть те, кто успокаивается, болтая по телефону, а также занимаясь любимыи хобби.