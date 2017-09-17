Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийскому дню ходьбы

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 30 сентября по 1 октября в 50 регионах страны пройдёт Всероссийский день ходьбы, сообщает RussiaRunning. «Выйди на улицу и продли свою жизнь» — под таким девизом 160 стран мира ежегодно участвуют во Всемирном дне ходьбы. Три года назад к ним присоединилась Россия, организует День Олимпийский комитет России.

Спортивно-массовым мероприятием организаторы хотят привлечь внимание людей на самый естественный и легкий вид физической активности. Ходьба не требует специальной экипировки, дорогостоящих тренажеров и изнурительных месяцев тренировок, чтобы добиться желаемого результата. Достаточно просто выйти на улицу. 40 минут ходьбы в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. За час движения сжигается 300 ккал. Для пеших прогулок нет ни физических, ни возрастных ограничений, а самочувствие и настроение от ежедневной активности только улучшается.

В прошлые годы Всероссийский день ходьбы проводился в виде эстафеты по часовым поясам. В этом году празднование не ограничится одним днем. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может любой человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог каждый. Во многих регионах фестиваль пройдет не на спортивных объектах, а в городских парках, куда можно прийти всей семьей и с друзьями.

Желающие присоединиться к масштабному проекту смогут зарегистрироваться онлайн с 24 сентября, получить по почте стартовый номер и пройти с друзьями и родственниками в родном городе, таким образом расширив географию праздника. Группы события в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook.