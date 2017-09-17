Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.53

EUR 68.58

17 сентября Воскресенье

Уфа   °

Жители Башкирии могут присоединиться к Всероссийскому дню ходьбы

СПОРТ

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 30 сентября по 1 октября в 50 регионах страны пройдёт Всероссийский день ходьбы, сообщает RussiaRunning. «Выйди на улицу и продли свою жизнь» — под таким девизом 160 стран мира ежегодно участвуют во Всемирном дне ходьбы. Три года назад к ним присоединилась Россия, организует День Олимпийский комитет России.

Спортивно-массовым мероприятием организаторы хотят привлечь внимание людей на самый естественный и легкий вид физической активности. Ходьба не требует специальной экипировки, дорогостоящих тренажеров и изнурительных месяцев тренировок, чтобы добиться желаемого результата. Достаточно просто выйти на улицу. 40 минут ходьбы в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 70%. За час движения сжигается 300 ккал. Для пеших прогулок нет ни физических, ни возрастных ограничений, а самочувствие и настроение от ежедневной активности только улучшается.

В прошлые годы Всероссийский день ходьбы проводился в виде эстафеты по часовым поясам. В этом году празднование не ограничится одним днем. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может любой человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог каждый. Во многих регионах фестиваль пройдет не на спортивных объектах, а в городских парках, куда можно прийти всей семьей и с друзьями.

Желающие присоединиться к масштабному проекту смогут зарегистрироваться онлайн с 24 сентября, получить по почте стартовый номер и пройти с друзьями и родственниками в родном городе, таким образом расширив географию праздника. Группы события в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook.

Теги: Всероссийский день ходьбы
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть