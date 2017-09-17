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В Уфе в одном из залов музея имени М.В. Нестерова проводят уроки рисования для детей и взрослых без художественной подготовк

КУЛЬТУРА

В Уфе в одном из залов музея имени М.В. Нестерова проводят уроки рисования для детей и взрослых без художественной подготовк Фото: Олег Яровиков

В Уфе в одном из залов музея имени М.В. Нестерова проводят уроки рисования для детей и взрослых без художественной подготовк Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова приглашает детей от 7 до 15 лет в изостудию «Рисуем в музее». Занятия проводятся в одном из залов музея в окружении шедевров изобразительного искусства из собрания музея. Учебно-образовательная программа включает в себя выполнение разнообразных творческих заданий, лекции-беседы об искусстве и о коллекциях музея, встречи с известными художниками и мастер-классы.

Программа рассчитана и на взрослых людей без художественной подготовки, где под чутким руководством ведущих специалистов они совершат первые шаги в изобразительном искусстве. Руководитель изостудии – художник-прикладник, график, педагог, кандидат философских наук Елена Нелюбина. Предварительная запись по телефону 89173708108.

Теги: музеи, уроки рисования
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