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В Уфе и Казани пройдут концерты памяти Хании Фархи

КУЛЬТУРА

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе и Казани пройдут концерты памяти Хании Фархи. На концертах прозвучат лучшие песни звезды башкирской и татарской эстрады.

«23, 24 и 25 сентября запланированы памятные вечера в Казани, 30 мая 2018 года – в Уфе», – сообщают организаторы мероприятий.

Хания Фархи- народная артистка Татарстана и Башкортостана родилась в 1960 году в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района БАССР. В репертуаре певицы более 300 песен. Большую популярность Хание Фархи принесли песни: «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь ещё в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»), «Үпкәләсәң, әйдә, үпкәлә» (Обижаешься, так обижайся), «Онытылыр димә» («Не говори, что забудется»), «Казан кичләре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). Она скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет в результате отрыва тромба и сердечного приступа, когда навещала свою мать в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкортостана.

Теги: память, концерты
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