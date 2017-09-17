Сотрудники МЧС Башкирии приняли участие в молебне в честь главной иконы пожарных «Неопалимая Купина»

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УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 17 сентября в Уфе, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялся благодарственный молебен перед главной иконой пожарных «Неопалимая Купина», которая отмечает престольный праздник. В нем приняли участие сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Икона Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» является покровительницей всех огнеборцев и издавна почиталась верующими как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнем и молнией. В 1680 году церковь установила престольный праздник для иконы, назначив его на 17 сентября.

Неопали́мая купина́ — горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сгорает», Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю. В центре иконы располагается изображение Богоматери с младенцем, которая держит в руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами. Это изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырёхугольниками — зелёным и красным (естественный цвет Купины и цвет объявшего её пламени). Вокруг него, в свою очередь, располагаются изображения четырёх ветхозаветных сюжетов: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иесеево.