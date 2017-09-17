Башкирия оказалась в лидерах среди регионов по количеству водителей-преступников, садящихся за руль пьяными Фото: Андрей Старостин Башкирия оказалась в лидерах среди регионов по количеству водителей-преступников, садящихся за руль пьяными Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирия оказалась в лидерах среди регионов по количеству водителей, садящимся за руль в нетрезвом состоянии повторно. В первом полугодии 2017 года в республике заведено 1874 дела за повторную езду в пьяном виде, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Выше Башкортостана в этом антирейтинге только Красноярский край. Чуть меньше водителей-преступников, которые или повторно сели за руль в пьяном виде, или спровоцировали аварии с погибшими или тяжелоранеными в Пермском крае, Кемеровской, Нижегородской областях и Алтайском крае.

Введение в 2015 году уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии пока не изменило ситуацию с пьянством за рулем. С тех пор, как в УК появилась новая статья, каждые полгода к ответственности привлекается около 40 тысяч человек или более двухсот человек ежедневно. Абсолютные цифры по-прежнему поражают своими масштабами. Так, за два года к уголовной ответственности за повторную езду в пьяном виде или отказ от медосвидетельстования правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности около 166 тысяч человек. Несмотря на впечатляющие масштабы, реальный срок в колонии получают единицы, а основным наказанием для севших за руль пьяными остаются обязательные работы или штраф.