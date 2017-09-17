Стали известны победители третьего Уфимского международного марафона Фото: скрин видео телеканала БСТ













Стали известны победители третьего Уфимского международного марафона Фото: скрин видео телеканала БСТ

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стали известны победители третьего Уфимского международного марафона, который проходит в эти часы в столице. Золотым призером очередного спортивного мероприятия стал Арсель Фасхетдинов из Стерлитамака, пробежавший марафонскую дистанцию 42,2 км с результатом 2 часа 24 минуты 11 секунды. Вице-чемпионом стал Алексей Шершов, у него серебряная медаль.

«Когда пошел 4 круг, удалось оторваться от соперника. Я был уверен, что выиграю, тренировался много», — рассказал Арсель Фасхетдинов. Бронзовая медаль досталась Марату Абубакирову — 2 часа 30 минут 50 секунд.

Еще одним главным лицом третьего Уфимского международного марафона стала представительница спортивного клуба «Локомотив », победительница спортивной десятки Ольга Дедова из Перми. Бегунья преодолела марафонскую дистанцию 42,2 км с результатом 2 часа 40 минут 22 секунды. Таким образом, побит рекорд трассы предыдущего Уфимского международного марафона. Бегунья заняла также 5 место в общем зачете среди мужчин. В прошлом году она была восьмой, а победителями марафона в 2016 были свердловчане Алексей Никоноров и Максим Никольников.

«Я очень много готовилась на результат, а победа это приятное дополнение. Трасса здесь мне очень понравилась, в том году я здесь выиграла полумарафон. Так и думала, что приеду сюда вновь за личным результатом. Для меня победа очень много значит», — рассказала каналу БСТ Ольга Дедова.

В этом году Уфимский международный марафон проходит в третий раз. На дистанции вышли более 5000 спортсменов из 15 стран и 180 городов мира. Кроссмены бегут по исторической части города Уфы. Дистанции проходят вдоль главных достопримечательностей столицы: памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму.

«На старт забега 42,2 км вышли 350 человек, полумарафона — около 650 бегунов, 10 км — 1000 человек и 3 км — 3000 человек», — отметил директор марафона Владислав Литвинчук.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятия в столице республики временно перекрыто движение транспорта. Центр города до 16 часов закрыт для транспорта.