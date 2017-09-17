Грибной сезон-2017: как правильно собрать, приготовить грибы и не отравиться Фото: автор Грибной сезон-2017: как правильно собрать, приготовить грибы и не отравиться Фото: автор

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Грибной сезон в этом году продолжается, с наступлением сухой и солнечной погоды после обильных дождей и грибов в лесу и людей с корзинками становится только больше. Но о мерах профилактики отравлений грибами не стоит забывать даже опытным грибникам, советуют специалисты. Так, в прошлом году в Башкирии от отравлений грибами пострадал 41 человек. Управление Роспотребнадзора по Башкортостану напоминает, что отравление грибами – довольно распространенный вид среди пищевых отравлений. Это объясняется массовостью сбора грибов, неумением отличать ядовитые грибы от съедобных, недостаточно тщательной обработкой лесной добычи.

Во-первых, собирать грибы лучше в экологически чистых районах. Для сохранения свежести грибов не рекомендуется собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки. Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Во время сбора нельзя пробовать грибы: употреблять их следует только после соответствующей термической обработки. Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить. Нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

Грибы могут быть источником такого тяжелого заболевания, как ботулизм. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма. Домашняя термическая обработка их не убивает, а условия в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина — опаснейшего для человека яда.

Очищенные от остатков земли, хорошо промытые грибы отмачиваются или отвариваются. Отвар сливается после каждой варки грибов. И только после этого грибы можно использовать для приготовления грибных блюд. Время отваривания — 5-15 минут. При вымачивании грибы заливают холодной водой, температура не выше +20 градусов в соотношении 1:3. Срок вымачивания: 2-3 суток, смена воды — 2-3 раза в сутки.

Консервировать лучше каждый вид грибов отдельно. Следует учитывать, что в герметично закрытых банках (без доступа воздуха) создаются благоприятные условия для развития спор ботулизма, поэтому лучше всего пользоваться для укупорки банок пластмассовыми крышками. Хранить консервы необходимо в условиях холода.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. При отравлении мухоморами (красным, пантерным, вонючим), сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда, галлюцинаций, человек может впасть в состояние, граничащее с помешательством. Признаки отравления условно съедобными грибами (волнушками, рядовками) — тошнота, рвота, понос — появляются вскоре после употребления грибов (через 1-4 часа). Условно съедобные грибы — грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит — воспаление желудка и тонкого кишечника.

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.

Грибы — это трудно перевариваемый в кишечнике продукт, поэтому не рекомендуется, есть их беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до восьми лет (независимо от способа и времени приготовления).