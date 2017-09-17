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В Башкирии с началом осени началась вакцинация против гриппа

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с началом осени началась вакцинация против гриппа Фото: Известия

В Башкирии с началом осени началась вакцинация против гриппа Фото: Известия

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с началом осени началась вакцинация против гриппа. В настоящее время в республику поступила вакцина для иммунизации взрослого населения Совигрипп, а также «Совигрипп» детский, который не содержит консерванта. Они распределены в поликлиники и больницы для иммунизации школьников и студентов, медицинских работников, сотрудников учреждений образования, ЖКХ и транспорта. В этом году иммунизацией планируется охватить порядка 40% населения республики. Из них 75% должны составить лица «группы риска»: дети, школьники, работники образовательных учреждений, медицинские работники, лица старше 60 лет, студенты, подростки призывного возраста и другие.

Так, например, в настоящее время около 500 прививок сделано медицинскими работниками в детских садах, школах и иных учреждениях Демского района Уфы.

«Прививаться должны сотрудники медицинских и образовательных учреждений. Подвержены риску заболевания дети от полугода и до 5 лет, особенно, если посещают детский сад. Вакцинироваться следует людям старше 60 лет, пациентам больниц и домов престарелых, взрослым, в анамнезе у которых есть сахарный диабет, проблемы с верхними дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой, — пояснили в столичной администрации.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства, работающим людям вакцинация будет проводиться по месту работы. Завершить иммунизацию населения против гриппа за счет средств федерального бюджета запланировано до 15 октября.

Как сообщало ранее агентство, подъем заболеваемости гриппом следует ожидать с января по март 2018 года. По информации ВОЗ, подъем заболеваемости гриппом будут вызывать все три штамма вирусов А1-Сингапур, А2-ГонКонг и В — Брисбен. Предполагается, что наибольшее распространение будет иметь вирус гриппа А1, который несет в себе определенные риски — вызывать осложнения в виде тяжелых быстроразвивающихся пневмоний.

Теги: здравоохранение, вакцинация
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