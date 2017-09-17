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17 сентября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии пенсионеры могут бесплатно выбрать для себя зимнюю верхнюю одежду

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Стерлитамаке Банк вещей «С миру по нитке» ко Дню пожилых людей объявляет акцию и приглашает с 1 по 15 октября пожилых людей и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, посетить Банк и подобрать для себя теплые вещи, пальто, шубы, шапки, чтобы уютно и комфортно встретить приближающуюся зиму. Банк вещей создан в 2014 году по инициативе Фонда поддержки и развития образования города. В настоящее время здесь зарегистрировано свыше 500 пенсионеров и около сотни лиц без определенного места жительства, которым необходима помощь.

Организаторы акции напоминают желающим бесплатно выбрать для себя вещи, что обслуживание ведется при предъявлении паспорта и удостоверяющих льготных документов (пенсионное удостоверение, справка от органов соц.обеспечения или удостоверение (многодетной семьи, беженца, погорельца), и пр.). Приходить можно во вторник и четверг с 10 до 12 часов, в воскресенье с 12 до 15 часов по адресу: г. Стерлитамак, ул.Якутова, 9Б (ост. Парк им.Ю.Гагарина).

Горожане, желающие безвозмезно помочь нуждающимся, могут принести вещи в будние дни с 9 до 17 часов, в воскресенье с 12 до 15 часов. Вещи принимаются в чистом и опрятном виде, пригодном для дальнейшего использования.

Теги: благотворительность, нуждающиеся
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