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17 сентября Воскресенье

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Семья из Башкирии примет участие в финале всероссийского конкурса замещающих семей

ОБЩЕСТВО

Семья из Башкирии примет участие в финале всероссийского конкурса замещающих семей Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/

Семья из Башкирии примет участие в финале всероссийского конкурса замещающих семей Фото: https://haibulla.bashkortostan.ru/

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Приемная семья Потякиных из Башкортостана вышла в финал Всероссийского конкурса художественного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей», который проводится Минобрнауки РФ. Заключительный этап состоится с 8 по 13 октября в Московской области.

Многодетной семье из с. Бурибай Хайбуллинского района предстоит представить себя в творческом конкурсе «Семья – основа державы», продемонстрировать умения в рамках семейной мастерской, спортивного состязания, конкурса художественного творчества, показать мастер-класс для участников Ассамблеи, сообщили в пресс-службе Минобразования РБ.

Супруги Александр и Тамара воспитывают четырех кровных, 11 приемных детей и одного подопечного ребенка. В 2016 году семья Потякиных завоевала победу в номинации «Лучший опекун (попечитель)» и была награждена дипломом первой степени Минобразования РБ и сертификатом в размере 100 тысяч рублей по итогам республиканского конкурса опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей. Как потом признавались члены большой и дружной семьи, этот успех стал для них стимулом для дальнейшего взлета. Для участия в заочном отборочном этапе всероссийской ассамблеи замещающих семей при поддержке Республиканского центра семейного устройства детей-сирот был снят фильм о семье Потякиных.

Всего в мероприятии в Подмосковье примут участие более 200 человек из 24 регионов страны.

Справка. Сегодня в Башкортостане проживает 9525 замещающих семей, в которых воспитывается 12163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Теги: конкурсы, замещающие семьи
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