В Уфе состоится 19-я обучающая орнитологическая экскурсия

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в воскресенье, 17 сентября, в пойме реки Дёма в пределах Уфы состоится 19-я обучающая орнитологическая экскурсия – в рамках создания Атласа птиц Уфы. Экскурсии проводят энтузиасты-орнитологи, сотрудничающие с башкирским отделением «Русского географического общества».

Встреча в 9:00 на ост. «Кафе Золотая рыбка» (со стороны въезда в Дёмский район), сообщили активисты.

В работе над Атласом птиц могут присоединиться все заинтересованные уфимцы. В сети «ВКонтакте» создана группа «Наблюдатели природы Башкирии», в которой происходит обучение и общение.