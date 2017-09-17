Где и когда в Уфе и других городах Башкирии можно бесплатно проверить сердце? Фото: Олег Яровиков Где и когда в Уфе и других городах Башкирии можно бесплатно проверить сердце? Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

29 сентября празднуется Всемирный день сердца. В этот день в республике пройдет акция «Сердце для жизни». В ее рамках в поликлиниках, сельских врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, Центрах здоровья будут организованы Дни открытых дверей со скринингом сердечно-сосудистых заболеваний: измерение артериального давления (АД), роста, веса, анкетирование, выдача рекомендаций по ЗОЖ. В зоне обслуживания ФАПов также будет организован скрининг с проведением подворовых обходов населения.

В аптечной сети «Башфармации» будет организовано измерение АД.

В Уфе профилактические мероприятия со скринингом сердечно-сосудистых заболеваний и работой передвижных модулей «Центр здоровья» пройдут в парке культуры и отдыха им.Аксакова (ул.Пушкина 110), в Кумертау (село Маячный), Нефтекамске (пер. Кувыкина, 6), Сибае (ул.Чайковского 1).

В башкирской столице в парке им.Аксакова также состоится «Кардиокросс» с участием кардиологов, руководителей лечебных учреждений, медработников и привлечением образовательных учреждений, промышленных, социальных и государственных организаций.

На территории крупных предприятий и учреждений республики 29 сентября будет проведена оздоровительная зарядка, в медучреждениях пройдут «Школы здоровья», желающие смогут принять участие в «Прогулке с кардиологом».