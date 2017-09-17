Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.53

EUR 68.58

17 сентября Воскресенье

Уфа   °

Где и когда в Уфе и других городах Башкирии можно бесплатно проверить сердце?

ОБЩЕСТВО

Где и когда в Уфе и других городах Башкирии можно бесплатно проверить сердце? Фото: Олег Яровиков

Где и когда в Уфе и других городах Башкирии можно бесплатно проверить сердце? Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

29 сентября празднуется Всемирный день сердца. В этот день в республике пройдет акция «Сердце для жизни». В ее рамках в поликлиниках, сельских врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, Центрах здоровья будут организованы Дни открытых дверей со скринингом сердечно-сосудистых заболеваний: измерение артериального давления (АД), роста, веса, анкетирование, выдача рекомендаций по ЗОЖ. В зоне обслуживания ФАПов также будет организован скрининг с проведением подворовых обходов населения.

В аптечной сети «Башфармации» будет организовано измерение АД.

В Уфе профилактические мероприятия со скринингом сердечно-сосудистых заболеваний и работой передвижных модулей «Центр здоровья» пройдут в парке культуры и отдыха им.Аксакова (ул.Пушкина 110), в Кумертау (село Маячный), Нефтекамске (пер. Кувыкина, 6), Сибае (ул.Чайковского 1).

В башкирской столице в парке им.Аксакова также состоится «Кардиокросс» с участием кардиологов, руководителей лечебных учреждений, медработников и привлечением образовательных учреждений, промышленных, социальных и государственных организаций.

На территории крупных предприятий и учреждений республики 29 сентября будет проведена оздоровительная зарядка, в медучреждениях пройдут «Школы здоровья», желающие смогут принять участие в «Прогулке с кардиологом».

Теги: здравоохранение, акции
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть