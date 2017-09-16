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16 сентября Суббота

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Уфимец Иса Исаев завоевал титул чемпиона России по дзюдо

СПОРТ

Уфимец Иса Исаев завоевал титул чемпиона России по дзюдо

Фото: Миниистерство молодежной политики и спорта РБ

Уфимец Иса Исаев завоевал титул чемпиона России по дзюдо

Фото: Миниистерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Спортсмен из Башкортостана, воспитанник спортивной школы №14 города Уфы Иса Исаев стал чемпионом России по дзюдо. Уфимец выступал в весовой категории до 66 кг и в финальном поединке победил представителя Ставрополья, сообщает Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана.

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин начался 16 сентября в Нальчике (Кабардино-Балкария). Выяснять отношения на татами приехали свыше 900 спортсменов со всей России.

Башкирию на турнире представляют воспитанники уфимской спортивной школы №14 Иса Исаев, Арам Арутюнян, Аслан Ахмаев и Алим Шагенов. Их наставники Олег Назаров и Денис Буяк.

Теги: дзюдо
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