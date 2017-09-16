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16 сентября Суббота

Уфа   °

В Уфе на месте будущего сквера высадили более 100 сосен и берез

ОБЩЕСТВО

В Уфе на месте будущего сквера высадили более 100 сосен и берез Фото: администрация Уфы

В Уфе на месте будущего сквера высадили более 100 сосен и берез Фото: администрация Уфы

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Калининском районе Уфы сегодня состоялся субботник по очистке территорий, в котором приняли участие все управляющие компании УЖХ района и сотрудники муниципального учреждения по благоустройству. Также состоялась высадка деревьев-крупномеров на участке, где расположится новый сквер в Инорсе. Специалисты с помощью специальной техники высадили более ста сосен и берез.

Коммунальные службы несколько дней готовили площадку, выравнивали покрытие, отсыпали грунт в месте будущего строительства. Сквер будет возведен поэтапно в течении нескольких лет на площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бул. Баландина и пер. Железнодорожным, сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

Активно субботник прошел и в других микрорайонах. Сотрудники ЖЭУ убирали мусор и грязь во дворах, кронировали ветхие деревья, чинили и красили ограждения палисадников и детских площадок. Особый акцент был сделан на дворах, участвующих в инвестпрограммах –«Формирование комфортной городской среды» и «Уфимские дворики».

Теги: субботники
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