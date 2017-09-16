В Уфе участниками «Парада российского студенчества» стали более 10 тысяч человек Фото: администрация Уфы







В Уфе участниками «Парада российского студенчества» стали более 10 тысяч человек Фото: администрация Уфы

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Более 10 тысяч студентов вузов и ссузов столицы Башкортостана сегодня приняли участие в «Параде российского студенчества-2017» в Уфе. Об этом сообщает уфимская мэрия.

Торжественное шествие первокурсников сегодня прошло в 28 городах страны. В Уфе вчерашние школьники, а ныне студенты-первокурсники, единой колонной прошли от Советской площади до парка «Ватан» по улицам Советской, Заки Валиди и Карла Маркса.

Главная цель Парада студенчества — сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Для первокурсников парад — это яркое событие, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь.

Кульминацией парада стала праздничная церемония посвящения в студенты в парке «Ватан». Наставления первокурсникам дали министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, заместитель Премьер-министра Правительства Салават Сагитов, заместитель главы администрации Уфа Сынтимир Баязитов, депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая и ректоры вузов. На празднике почетные гости вручили участникам Парада символический студенческий билет, зачетную книжку, ключ к знаниям и даже фрагмент «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами. В заключении студенты вузов спели хором всемирный студенческий гимн «Гаудеамус».