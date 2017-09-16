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16 сентября Суббота

Уфа   °

В Уфе участников Первого Форума ГТО приветствовала Ирина Слуцкая

СПОРТ

В Уфе участников Первого Форума ГТО приветствовала Ирина Слуцкая

Фото: Олег Яровиков

В Уфе участников Первого Форума ГТО приветствовала Ирина Слуцкая

Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фигуристка и телеведущая, призер Олимпийских игр, посол ГТО Ирина Слуцкая приветствовала участников Первого Форума ГТО в Уфе. Вместе с другими гостями мероприятия, среди которых председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивный фонд» Виктор Комогоров, вице-президент фонда Героев СССР и Героев России Рафик Ихсанов, олимпийский чемпион Тимур Сафин, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, она приняла участие в торжественной церемонии открытия Первого Форума «Готов к труду и обороне».

Все они приняли участие и на пресс-брифинге, где ответили на вопросы журналистов. По мнению гостей, Уфа – молодой, чистый и спортивный город, где особое внимание уделяется созданию условий для здорового образа жизни молодого поколения. Они также отметили важность того, что массовые спортивные мероприятия посещают первые лица города и республики, личным примером показывая, насколько важно быть здоровым, подтянутым и красивым.

В течение дня на сцене выступали воспитанники уфимских спортшкол, на площадках проходили футбольные и волейбольные матчи, турниры по тайскому боксу, соревнования по русской лапте и регби и многое другое. В завершение мероприятия состоялось награждение отличников ГТО.

Знаки отличия и сертификаты самого молодого и самого взрослого участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» получили также восьмилетняя Ляйсан Фатхлисламову и 70-летний Александр Линтварев.

В администрации Уфы сообщили, сегодняшний форум – значимое событие для всей общественной жизни города. И это понятно, ведь Уфа в числе первых поддержала инициативу главы государства о возрождении системы спортивного воспитания ГТО. В Уфе очень сильные спортивные традиции, развитая спортивная инфраструктура, есть все виды спортивных сооружений. В городе ежегодно проходят крупные массовые соревнования, а также созданы все условия для того, чтобы заниматься физкультурой и спортом не отходя от дома. Сегодня Уфа и республика являются одними из лидеров в стране по сдаче норм ГТО.

Теги: ГТО
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