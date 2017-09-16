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16 сентября Суббота

Уфа   °

В Башкирии разыскивают бабушку, страдающую провалами в памяти

ОБЩЕСТВО

В Башкирии разыскивают бабушку, страдающую провалами в памяти Фото: соцсети

В Башкирии разыскивают бабушку, страдающую провалами в памяти Фото: соцсети

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Шахмаева Гайникамал Исмагиловна 1932 года рождения пропала в деревне Муравей Стерлитамакского района. Примерно в полдень 15 сентября она ушла из дома и невернулась. Тревогу забили в соцсетях родственники разыскиваемой.

«Страдает провалами памяти, знает только свое имя. Последний раз ее видели, когда она шла в сторону трассы Уфа-Оренбург», сообщают они.

Была одета: белый платок с цветами, в ушах серьги одна сломана, кофта темно-синяя с белым орнаментом, халат черный на фоне большие красные цветы, бежевые колготки, носки в розовую полоску, черные резиновые галоши.

Кто обладает какой-либо информацией о местонахождении бабушки просят позвонить по тел.89177905221 или в полицию.

Теги: поиски пропавших
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