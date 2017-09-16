Врач из Уфы Альбина Япрынцева стала лучшим детским стоматологом России Фото: администрация Хабаровска Врач из Уфы Альбина Япрынцева стала лучшим детским стоматологом России Фото: администрация Хабаровска

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Хабаровске завершился всероссийский чемпионат среди детских стоматологов. Жюри признало победителем Альбину Япрынцеву из Уфы. Практические испытания участников чемпионата проходили на базе детской поликлиники.

Шесть детских врачей из Омска, Владивостока, Хабаровска, Смоленска и Уфы под контролем строгого жюри соревновались в лечении зубов на специальных медицинских манекенах. В состав жюри вошли президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский и ведущие специалисты в области детской стоматологии страны. В итоге победительницей – лучшим детским стоматологом России – стала врач из Уфы Альбина Япрынцева, сообщает администрация Хабаровска.

Добавим, что в Уфе лучший детский стоматолог страны принимает в частном медико-стоматологическом центре.