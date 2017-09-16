Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.53 ↓

EUR 68.58 ↑

16 сентября Суббота

Уфа   °

Врач из Уфы Альбина Япрынцева стала лучшим детским стоматологом России

ОБЩЕСТВО

Врач из Уфы Альбина Япрынцева стала лучшим детским стоматологом России Фото: администрация Хабаровска

Врач из Уфы Альбина Япрынцева стала лучшим детским стоматологом России Фото: администрация Хабаровска

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Хабаровске завершился всероссийский чемпионат среди детских стоматологов. Жюри признало победителем Альбину Япрынцеву из Уфы. Практические испытания участников чемпионата проходили на базе детской поликлиники.

Шесть детских врачей из Омска, Владивостока, Хабаровска, Смоленска и Уфы под контролем строгого жюри соревновались в лечении зубов на специальных медицинских манекенах. В состав жюри вошли президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский и ведущие специалисты в области детской стоматологии страны. В итоге победительницей – лучшим детским стоматологом России – стала врач из Уфы Альбина Япрынцева, сообщает администрация Хабаровска.

Добавим, что в Уфе лучший детский стоматолог страны принимает в частном медико-стоматологическом центре.

Теги: здравоохранение
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть