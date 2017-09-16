В Башкирии 120 семей готовы взять под опеку пожилых Фото: администрация Уфы В Башкирии 120 семей готовы взять под опеку пожилых Фото: администрация Уфы

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане до конца 2017 года планируется, что 120 семей смогут взять под опеку граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом на семинаре по реализации Закона РБ «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Башкортостан» в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики рассказала заместитель министра Ольга Кабанова.

«Законопроектом предусматривается помещение в приемные семьи граждан пожилого возраста и инвалидов. При этом в приемные семьи могут быть приняты и граждане, находящиеся на социальном обслуживании в организациях стационарного социального обслуживания или состоящих в очереди на предоставление социальных услуг в организациях стационарного социального обслуживания Башкортостана, так и одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе», — рассказала она.

Вести банк данных о гражданах, желающих создать семью, осуществлять подбор кандидатов в члены семьи, проводить психологическую подготовку кандидатов, подписывать соответствующий договор и осуществлять контроль будут Республиканский центр социального обслуживания и центры социальной помощи семье и детям.

Порядок создания приемной семьи включает в себя и проведение обследования социально-бытовых и жилищных условий гражданина, в месте проживания которого планируется создание приемной семьи.

Напомним, что передаваемые пожилым гражданином или инвалидом в приемную семью средства не могут превышать 75% среднедушевого дохода. За расходование данных средств необходимо будет предоставлять ежемесячный отчет. Документ будет подписываться, в том числе, и самим пожилым. Лицу, осуществляющему уход за пожилым человеком или инвалидом в приемной семье, предусматривается также выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 6200 рублей. Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид 1 группы, то законом предусматривается повышение этой выплаты на 30%. Стоит отметить, что расходы государства на содержание пожилого человека или инвалида в стационарном учреждении социального обслуживании составляют 16 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время одинокие пожилые и граждане с ограниченными возможностями здоровья проживают в подведомственных Минтруду пяти домах-интернатах общего типа, а также в 29 их отделениях, расположенных по всей республике. В общей сложности государственные стационарные учреждения социального обслуживания рассчитаны на постоянное проживание около двух тысяч человек.

В Башкортостане по вопросам создания приемной семьи для пожилых работают сразу две горячие линии: 8(347) 218-06-87, 8(347) 286-21-73. Время их работы в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.