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16 сентября Суббота

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Срочник из Башкирии, выживший после обвала казармы в Омске, стал отцом

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Солдат-срочник из Башкирии Рустам Набиев, выживший после обвала казармы в Омске, стал отцом. Радостное событие произошло сегодня, 16 сентября, у супругов Рустама и Индиры родилась дочь весом 3,620 кг и весом 54 см. Об этом молодой отец сообщил на своей странице в соцсетях. «С днём рождения наша принцесса! Мы тебя очень сильно ждали», подписал пост счастливый родитель.

Напомним, обрушение части стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло 13 июля 2015 года. В момент ЧП в казарме находились более 300 человек. В результате обрушения были ранены 19 человек, погибли 23 человека, в том числе пять призывников из Башкортостана. Среди раненных также оказались трое военнослужащих из Башкортостана, в том числе Рустам Набиев из Чекмагуша, который в результате трагедии лишился ног. Это не сломило молодого человека, после реабилитации Рустам занялся хоккеем и вошел в основной состав российской команды «Феникс». Женился на любимой девушке, исполнил свою заветную мечту — прыгнул с парашютом и вот теперь стал отцом.

Теги: Рустам Набиев
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