В Башкирии проходят рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В выходные дни автоинспекторы продолжат профилактические рейды по выявления нетрезвых водителей. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, только за последние сутки на дорогах Башкортостана, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 104 гражданина. Всего выявлено более 3500 административных правонарушений в области дорожного движения. Среди них 141 факт выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами, 721 нарушение, допущенное водителями автобусов.

По последним данным Генпрокуратуры России, от преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, за последние полтора года пострадало 37 тысяч человек, в том числе почти 16 тысяч женщин, 7,8 тысяч пожилых граждан, 3,8 тысяч несовершеннолетних. Свыше 22 тысяч лиц был причинен тяжкий вред здоровью, а в 13,3 тысяч случаях в результате совершения таких преступлений наступила смерть.

В прошлом году на долю последствий преступного пренебрежения правилами дорожного движения приходился почти каждый третий погибший (31,4%) от всех уголовно-наказуемых деяний, а их общее количество сопоставимо с жертвами убийств. В текущем году ситуация кардинально не поменялась.

Наибольшие количество погибших по преступлениям, предусмотренным статьей 264 УК РФ, в первом полугодии 2017 года зафиксировано в Московской области (200), Краснодарском крае (153), Ростовской области (132), республиках Башкортостан (129) и Татарстан (107).

Отдельное внимание уделяется нарушениям правил дорожного движения по вине пьяных водителей. Наибольшее количество таких деяний в текущем году зафиксировано в Красноярском крае (1905), в Республике Башкортостан (1874), Пермском крае (1422).

В целом за последние 3,5 года за совершение преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ) к уголовной ответственности привлечено почти 228 тысяч лиц, из которых 158 тысяч (69%) в момент противоправных действий находилось в состоянии опьянения. Абсолютное большинство пьяных водителей (148 тыс.) подвергалось уголовному преследованию как раз за повторное вождение в состоянии опьянения.

Имеющиеся в Генеральной прокуратуре Российской Федерации статистические данные позволяют описать типичный социальный портрет лиц, совершивших такие преступления. В большинстве своем это мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.