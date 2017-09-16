Маэстро Спиваков произведет символическое вбрасывание в матче «Салават Юлаев»-«Спартак» Фото: Георгий Шишкин Маэстро Спиваков произведет символическое вбрасывание в матче «Салават Юлаев»-«Спартак» Фото: Георгий Шишкин

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня почетным гостем хоккейного матча «Салават Юлаев» — «Спартак» в «Уфа-Арена» станет выдающийся отечественный музыкант, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Маэстро произведет символическое вбрасывание шайбы, сообщили в клубе «Салават Юлаев».

В клубе также отметили, получая приглашение на матч, Владимир Спиваков признался, что болеет за «Салават Юлаев» и сочтет за честь провести символическое вбрасывание.

Напомним, начало игры в субботу, 16 сентября, в 16.30. Билеты можно приобрести здесь.