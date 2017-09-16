Пора копать картошку: синоптики обещают теплую и сухую погоду на выходные в Башкирии Фото: Ксения Калинина Пора копать картошку: синоптики обещают теплую и сухую погоду на выходные в Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане продолжается «Бабье лето». На выходные синоптики обещают теплую и сухую погоду. Как сообщало «Башинформ», наслаждаться летом в сентябре можно будет вплоть до следующих выходных.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, сегодня, 16 сентября, по республике прогнозируется переменная облачность. Без осадков, в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, днем порывистый. Днем столбики термометров поднимутся до +20, +25 градусов, ночные температуры составят 8-13 градусов тепла, в северных и горных районах до +3. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

Воскресенье, 17 сентября, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 16-21 градусов тепла, ночью +6, +11, по северу до +1.