Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.53 ↓

EUR 68.58 ↑

16 сентября Суббота

Уфа   °

Коневод из Башкирии Денис Умутбаев стал послом проекта значимых дел «Вдали от столиц»

ОБЩЕСТВО

Коневод из Башкирии Денис Умутбаев стал послом проекта значимых дел «Вдали от столиц» Фото: https://vk.com/denis_umutbaev

Коневод из Башкирии Денис Умутбаев стал послом проекта значимых дел «Вдали от столиц» Фото: https://vk.com/denis_umutbaev

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Команда Google Россия предложила Денису Умутбаеву из Башкирии, возрождающему коневодство в Сибае, стать послом проекта «Вдали от столиц» — карты значимых дел, происходящих каждый день во всех уголках нашей страны.

30-летний предприниматель владеет небольшим табуном из 37 кобыл в Баймакском районе. Все кобылы чистокровной башкирской породы. И разводит он лошадей не только для продажи и приготовления кумыса, а для производства из кобыльего молока основы для детского и спортивного питания. Также предприниматель предлагает для туристов прогулки на лошадях и планирует наладить туристический поток в регион.

«Когда занимаешься своим любимым делом, даже не задумываешься, что таких, как ты — людей, которые борются со стереотипами, возрождают или прославляют культуру региона, тысячи по всей России. Я с удовольствием присоединился к проекту, так как действительно горжусь достижениями таких крутых ребят, которые развивают свое дело в родных краях», — написал Денис на своей странице.

«Коневодство – это очень важная и неотъемлемая часть нашей культуры. Я хочу привлечь внимание к башкирской породе, чтобы люди по всему свету узнали, что такое башкирская лошадь», – говорит в ролике проекта житель Башкирии.

Кроме того, республику в проекте представляет известный далеко за пределами региона скульптор, создатель микроскульптур из графита обычных карандашей Салават Фидаи. Сегодня все его работы известны на весь мир. На кончике карандаша он создает микроскопические фигурки популярных персонажей фильмов, комиксов, брендов, известных людей, географических объектов.

Поделиться другими проектами, достойными внимания, предложить вдохновляющие истории людей можно на платформе Google.

Теги: коневодство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости партнеров
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть