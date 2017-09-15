Коневод из Башкирии Денис Умутбаев стал послом проекта значимых дел «Вдали от столиц» Фото: https://vk.com/denis_umutbaev Коневод из Башкирии Денис Умутбаев стал послом проекта значимых дел «Вдали от столиц» Фото: https://vk.com/denis_umutbaev

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Команда Google Россия предложила Денису Умутбаеву из Башкирии, возрождающему коневодство в Сибае, стать послом проекта «Вдали от столиц» — карты значимых дел, происходящих каждый день во всех уголках нашей страны.

30-летний предприниматель владеет небольшим табуном из 37 кобыл в Баймакском районе. Все кобылы чистокровной башкирской породы. И разводит он лошадей не только для продажи и приготовления кумыса, а для производства из кобыльего молока основы для детского и спортивного питания. Также предприниматель предлагает для туристов прогулки на лошадях и планирует наладить туристический поток в регион.

«Когда занимаешься своим любимым делом, даже не задумываешься, что таких, как ты — людей, которые борются со стереотипами, возрождают или прославляют культуру региона, тысячи по всей России. Я с удовольствием присоединился к проекту, так как действительно горжусь достижениями таких крутых ребят, которые развивают свое дело в родных краях», — написал Денис на своей странице.

«Коневодство – это очень важная и неотъемлемая часть нашей культуры. Я хочу привлечь внимание к башкирской породе, чтобы люди по всему свету узнали, что такое башкирская лошадь», – говорит в ролике проекта житель Башкирии.

Кроме того, республику в проекте представляет известный далеко за пределами региона скульптор, создатель микроскульптур из графита обычных карандашей Салават Фидаи. Сегодня все его работы известны на весь мир. На кончике карандаша он создает микроскопические фигурки популярных персонажей фильмов, комиксов, брендов, известных людей, географических объектов.

Поделиться другими проектами, достойными внимания, предложить вдохновляющие истории людей можно на платформе Google.