Жители башкирской столицы назвали новый сквер на проспекте Октября Уфимской верстой Фото: администрация Советского района г.Уфа Жители башкирской столицы назвали новый сквер на проспекте Октября Уфимской верстой Фото: администрация Советского района г.Уфа

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе завершилось голосование за название нового сквера, который расположился между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября. Голосование проводилось в группе «Советский район Уфа» в социальной сети.

Были предложены три варианта: «Уфимская верста», «Мирный» и «Центральный». Большинством голосов было выбрано название «Уфимская верста».

Согласно истории города, когда-то на этом месте проходил Старосибирский тракт. Здесь, на восточной границе дореволюционной Уфы, продолжалась знаменитая «Владимирка» (Владимирский тракт), связывавшая Москву с Сибирью. Сейчас в центре сквера стоит верстовой столб, напоминающий об историческом прошлом башкирской столицы.