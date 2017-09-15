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15 сентября Пятница

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Жители башкирской столицы назвали новый сквер на проспекте Октября Уфимской верстой

ОБЩЕСТВО

Жители башкирской столицы назвали новый сквер на проспекте Октября Уфимской верстой Фото: администрация Советского района г.Уфа

Жители башкирской столицы назвали новый сквер на проспекте Октября Уфимской верстой Фото: администрация Советского района г.Уфа

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе завершилось голосование за название нового сквера, который расположился между зданиями 1 и 3 по проспекту Октября. Голосование проводилось в группе «Советский район Уфа» в социальной сети.

Были предложены три варианта: «Уфимская верста», «Мирный» и «Центральный». Большинством голосов было выбрано название «Уфимская верста».

Согласно истории города, когда-то на этом месте проходил Старосибирский тракт. Здесь, на восточной границе дореволюционной Уфы, продолжалась знаменитая «Владимирка» (Владимирский тракт), связывавшая Москву с Сибирью. Сейчас в центре сквера стоит верстовой столб, напоминающий об историческом прошлом башкирской столицы.

Теги: сквер, история, дореволюционная Уфа
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