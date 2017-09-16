Заключенные из уфимской колонии сыграли в комедии собственного сочинения

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ИК-3 в Уфе состоялась премьера спектакля «Мошенники из Горошино». Авторами и актерами комедии стали сами же осужденные — участники театра-студии «Новые люди». Постановка представлена в жанре социальный сатиры.

В основе ее сюжета — действия мошенников, выманивающих средства на всякого рода несбыточные проекты. В финале, как и положено, аферистов ждет разоблачение.

Как сообщает пресс-служба УФСИН РБ, театр-студия «Новые люди» был образован в 2006 году. Его история началась с одноименной команды КВН, раздвинувшей жанровые рамки до небольших сценических постановок, миниатюр. Ряд произведений, созданных осужденными, получил известность далеко за пределами учреждения. Среди них кукольный мюзикл «кАЛЛАбок и Ко», посвященный Алле Пугачевой, видеоролик, подготовленный к 10-летию «БСТ», художественный фильм «Заочница». В прошлом году на сцене клуба ИК-3 заключенные поставили «Моцарт и Сальери» Пушкина.