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15 сентября Пятница

Уфа   °

В стартовом матче кубка России по баскетболу «Уфимец» одержал волевую победу

СПОРТ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ».

В первом матче группы «Г» баскетбольный клуб «Уфимец» обыграл магнитогорское «Динамо» со счетом 83:81.

За две секунды до финального свистка Александр Голяхов спасает команду результативным двухочковым, а затем выводит «Уфимец» вперед точным штрафным броском. Уфимская команда начинает сезон победой в первом официальном поединке.

Завтра в 20:30 по местному времени уфимцы сразятся с хозяевами площадки — баскетболистами «Тамбова».

Теги: баскетбол
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