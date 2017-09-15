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В Уфе выберут красавиц среди женщин пенсионного возраста

ОБЩЕСТВО

В Уфе выберут красавиц среди женщин пенсионного возраста Фото: администрация г.Уфы

В Уфе выберут красавиц среди женщин пенсионного возраста Фото: администрация г.Уфы

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

25 октября в Уфе состоится заключительный этап городского конкурса красоты «Мисс Золотая осень» среди женщин пенсионного возраста. Первый этап конкурса проходил в марте, второй — в июне. В них принимали участие женщины в возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше.

За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц. В финале определят победительниц в номинациях: «Мисс — Золотая осень», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», мисс «Зрительских симпатий» и мисс «Мастерица».

По словам организаторов, основными целями конкурса является социально психологическая адаптация и интеграция инвалидов в общество, их реабилитация, а также развитие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями.

Мероприятие состоится в Доме творчества инвалидов по адресу: ул. Кустарная, 17. Начало в 15.00 часов.

Теги: конкурсы красоты
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