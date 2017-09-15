В Уфе за одну неделю сентября ОРВИ заболели более трех тысяч человек Фото: Олег Яровиков В Уфе за одну неделю сентября ОРВИ заболели более трех тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С начала сентября в Уфе, как и на территории всей республики регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. С 4 по 10 сентября острой респираторной вирусной инфекцией заболели 3388 уфимцев, в том числе 2028 детей. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости более, чем на 20%. На специальном совещании в городской администрации напомнили, что в прошедший эпидсезон в башкирской столице — с декабря по февраль — гриппом и ОРВИ переболели около 60 тысяч человек, из них более 32 тысяч детей.

По прогнозу НИИ гриппа, в эпидсезон 2017-2018 годовтподъем заболеваемости гриппом следует ожидать в обычные сроки – с января по март. Как информирует ВОЗ, подъем заболеваемости гриппом будут вызывать все три штамма вирусов А1- Сингапур, подобный пандемическому штамму 2009 года, А2 – ГонКонг и В — Брисбен. Предполагается, что наибольшее распространение будет иметь вирус гриппа А1, который несет в себе определенные риски — вызывать осложнения в виде тяжелых быстроразвивающихся пневмоний.

По мнению экспертов, наиболее эффективным способом предупреждения гриппозной инфекции является вакцинопрофилактика. В настоящее время в республику поступила вакцина для иммунизации взрослого населения Совигрипп, а также «Совигрипп» детский, который не содержит консерванта. Завершить иммунизацию населения против гриппа за счет средств федерального бюджета запланировано до 15 октября.