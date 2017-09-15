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Приз «За верность хоккею» теперь будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Гимаева

СПОРТ

Приз «За верность хоккею» теперь будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Гимаева Фото: hcsalavat.ru

Приз «За верность хоккею» теперь будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Гимаева Фото: hcsalavat.ru

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Приз «За верность хоккею», который ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику, теперь будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Гимаева.Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Директоров Континентальной хоккейной лиги в Москве.

Наш земляк, воспитанник хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергей Наильевич Гимаев внёс огромный вклад в популяризацию хоккея и развитие спортивного телевидения в России. Жизнь его неотделима от хоккея, он отдал её без остатка любимой игре, сообщается на сайте КХЛ. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить. Все необходимые юридические действия уже проведены и согласованы с родственниками Сергея Гимаева.

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев родился в 1955 году в Брестской области, после чего семья обосновалась в Уфе. Именно здесь Сергей начал тренироваться в школе ХК «Салават Юлаев», где прошёл путь от юношеской команды до взрослой. Он выступал за клуб СКА (Куйбышев), за армейцев Москвы, за СКА Ленинград. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов. После окончания карьеры игрока окончил Московский государственный областной педагогический институт в Москве, работал детским тренером и директором хоккейной спортивной школы ЦСКА, играл в ветеранской команде «Легенды хоккея СССР». С 2000-х годов Сергей Гимаев являлся экспертом и хоккейным комментатором, в разные годы работая на телеканалах «Россия-1», «Россия-2», «Спорт-1», «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ». Он скончался в марте текущего года на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле, где он работал телекомментатором.

Имя Сергея Гимаева присвоено ледовой арене в Туймазах.

Теги: хоккей, память
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