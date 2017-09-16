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В Уфе медаль без вести пропавшего участника Великой Отечественной войны вручили его дочери

ОБЩЕСТВО

В Уфе медаль без вести пропавшего участника Великой Отечественной войны вручили его дочери Фото: администрация Уфы

В Уфе медаль без вести пропавшего участника Великой Отечественной войны вручили его дочери Фото: администрация Уфы

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Заслуженная медаль «За боевые заслуги» искала уфимца Александра Стенина, участника Великой Отечественной войны, с 1943 года. Службу он проходил стрелком пятой армейской штрафной роты в составе 740-го стрелкового полка.

В одном из боев Александр отважно преодолев препятствия, вместе с товарищами ворвался в траншею противника, в рукопашном бою они уничтожили много фашистских солдат и офицеров, захватили двух пленных и возвратились на свои оборонительные рубежи. За выполнение поставленной задачи солдат был награжден медалью.

Однако награда его нашла лишь спустя 74 года. К сожалению, сам герой не дожил до этого события. 9 июня 1943 года он был ранен, а затем пропал без вести. Удостоверение к медали «За боевые заслуги» было передано дочери героя, Валентине Мануйлиной.

Торжественная вручение состоялось в отделе Военного комиссариата РБ по Октябрьскому и Советскому районам города Уфы.

Теги: Великая Отечественная война
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