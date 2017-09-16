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16 сентября Суббота

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Сегодня «Салават Юлаев» сразится с московским «Спартаком»

СПОРТ

Сегодня «Салават Юлаев» сразится с московским «Спартаком» Фото: Олег Яровиков

Сегодня «Салават Юлаев» сразится с московским «Спартаком» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 16 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет свой девятый домашний матч в текущем сезоне. Соперником уфимцев станет московский «Спартак». Начало встречи в «Уфа-Арена» в 16.30. Билеты на игру можно приобрести здесь. http://tickets.hcsalavat.ru/

Напомним, предыдущие две игры на домашнем льду команда «Салавата Юлаева» провела успешно, не уступив ни одному из соперников.

В чемпионатах России и КХЛ «Салават Юлаев» сыграл со «Спартаком» 47 матчей. Из них в 32 он одержал победу с совокупной разницей шайб 135-93. В прошлом регулярном чемпионате уфимцы играли со столичной командой дважды и оба раза праздновали успех.

Теги: хоккей
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