В УГНТУ обсудили вопросы организации открытой межвузовской олимпиады школьников Фото: пресс-служба УГНТУ





В УГНТУ обсудили вопросы организации открытой межвузовской олимпиады школьников Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 сентября в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошло совещание, посвящённое организации открытой межвузовской олимпиады школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А.Гагарина.

Организаторами олимпиады выступили пять вузов: УГАТУ, УГНТУ, БГУ, БГАУ, БГПИ, АНО Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в РБ «Виктори», АНО Центр поддержки технического образования школьников «Техношкола Звёздный» (Кванториум «Гагарин-центр»). Соорганизаторы — Государственное собрание-Курултай и Правительство Башкортостана, госкорпорация «Роскосмос», другие учреждения и организации.

Председатель Попечительского совета Кванториума «Гагарин-центр», лётчик-космонавт Сергей Ревин рассказал об истории и перспективах продвижения олимпиады «Кубок Гагарина».

Председатель правления АНО «Виктори» Вадим Курилов отметил, насколько важно поддержать ребят, стремящихся изучать точные науки, и удержать молодые дарования на родине, в Башкортостане, чему и будет способствовать олимпиада.

Затем ректоры вузов обсудили Положение о межвузовской олимпиаде и избрали председателя комитета по её проведению ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина.