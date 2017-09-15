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15 сентября Пятница

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В УГНТУ обсудили вопросы организации открытой межвузовской олимпиады школьников

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ОБЩЕСТВО

В УГНТУ обсудили вопросы организации открытой межвузовской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ обсудили вопросы организации открытой межвузовской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 сентября в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прошло совещание, посвящённое организации открытой межвузовской олимпиады школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А.Гагарина.

Организаторами олимпиады выступили пять вузов: УГАТУ, УГНТУ, БГУ, БГАУ, БГПИ, АНО Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в РБ «Виктори», АНО Центр поддержки технического образования школьников «Техношкола Звёздный» (Кванториум «Гагарин-центр»). Соорганизаторы — Государственное собрание-Курултай и Правительство Башкортостана, госкорпорация «Роскосмос», другие учреждения и организации.

Председатель Попечительского совета Кванториума «Гагарин-центр», лётчик-космонавт Сергей Ревин рассказал об истории и перспективах продвижения олимпиады «Кубок Гагарина».

Председатель правления АНО «Виктори» Вадим Курилов отметил, насколько важно поддержать ребят, стремящихся изучать точные науки, и удержать молодые дарования на родине, в Башкортостане, чему и будет способствовать олимпиада.

Затем ректоры вузов обсудили Положение о межвузовской олимпиаде и избрали председателя комитета по её проведению ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина.

Теги: угнту, олимпиада
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