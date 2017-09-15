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15 сентября Пятница

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Жителей Башкирии призывают стать донорами костного мозга для детей больных раком

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии призывают стать донорами костного мозга для детей больных раком Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет»

Жителей Башкирии призывают стать донорами костного мозга для детей больных раком Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет»

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Во Всемирный день донора костного мозга, 16 сентября Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» и Республиканская станция переливания крови проведут в Уфе очередную акцию по сдаче крови на типирование — определение HLA-фенотипа — набора генов, отвечающих за тканевую совместимость для пополнения регистра доноров костного мозга. Процедура представляет из себя обычный забор крови на анализ из вены.

«Для тысяч людей — пересадка костного мозга единственный шанс на спасение. Российский национальный регистр еще очень мал, поиск донора в Международных регистрах стоит очень дорого и не факт, что в Международном регистре найдется подходящий донор. Наш этнический состав уникален и поэтому очень важно развивать регистр нашей страны», — пояснили в фонде «Потерь нет».

Жители Башкирии смогут сдать кровь или плазму, а также вступить в Национальный регистр потенциальный доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Участники акции получат сувенирные браслеты и сертификаты об участии в акции.

После внесения данных донора в регистр человек становится потенциальным донором костного мозга. В случае обнаружения «генетического близнеца», которому необходима пересадка костного мозга, с донором выйдут на связь, все расходы в Санкт-Петербург будут оплачены. После полного обследования, если не будет противопоказаний и донор даст свое согласие, будет произведен забор гемопоэтических стволовых клеток. Способ забора предлагается на выбор — из венозной крови при помощи специальных аппаратов либо под наркозом через прокол в тазовой кости. Любой метод абсолютно безопасен, как и само донорство костного мозга. Стволовые клетки быстро восстанавливаются в организме здорового человека, а для «генетического близнеца» пересадка костного мозга — это шанс на спасение.

О противопоказаниях к донорству крови и костного мозга и рекомендациях перед донацией можно узнать в группе «Донорство крови и костного мозга». Акция пройдет 16 сентября с 8 до 12 часов по адресу РСПРК: ул. Батырская, 41/1.

Теги: донорство, благотворительность
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