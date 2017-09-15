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Ученые Башкирии готовы совершенствовать систему автоматической коррекции башкирских текстов

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Система автоматической коррекции башкирских текстов была разработана в Башкортостане еще несколько лет назад сотрудниками Института истории, языка и литературы УНЦ РАН. Она предназначалась для текстовых редакторов старых операционных систем типа DOS.

В рамках проекта госпрограммы по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики предлагается усовершенствовать эту систему коррекции и перевести ее на базу современных текстовых редакторов.

Как сообщил агентству «Башинформ» заместитель директора Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Тимур Мухтаров, в Уфимском научном центре заинтересованы в проекте и готовы его доработать.

«Всю работу по созданию усовершенствованной системы автоматической коррекции башкирских текстов может взять на себя лаборатория лингвистики и информационных технологий, — отметил представитель института. — Однако мы федеральное учреждение, и для того чтобы приступить к работе, нам требуется официальный заказ Правительства Республики Башкортостан».

По мнению Тимура Мухтарова, такая программа очень нужна для школьников и учителей. Также система будет полезна журналистам и другим пользователям, которые активно применяют башкирский язык в работе.

Теперь у разработчиков подобных проектов появятся новые возможности для их реализации. Накануне Рустэм Хамитов учредил гранты главы республики по сохранению государственных языков. Они будут направлены на поддержку проектов по сохранению, пропаганде и развитию государственных языков РБ и языков народов республики. Гранты будут ежегодными. Это только одна из мер господдержки, предусмотренных Указом главы республики по сохранению родных языков народов, проживающих на территории Башкортостана.

Теги: наука, башкирский язык
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