В Башкирии продолжается акция «Живи, Лес!» Фото: администрация Шаранского района











В Башкирии продолжается акция «Живи, Лес!» Фото: администрация Шаранского района

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана продолжается осенняя акция «Живи, Лес!». Она проводится в республике с 1 сентября по 31 октября в рамках плана основных мероприятий по проведению в этом году в Российской Федерации Года экологии, утвержденного распоряжением Правительства РФ в июне 2016 года.

Эту акцию накануне поддержали в Шаранском районе. В посадке деревьев, помимо рядовых граждан, приняли участие главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями Марат Юсупов, глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин, сотрудники администрации муниципалитета и Молодежного центра. Голубые ели были высажены возле здания МБУ «Молодежный центр».

В этот же день сотрудники Туймазинского лесничества вместе со школьниками средней школы села Наратасты посадили более 50 елей и берез возле дома по улице Первомайская в селе Шаран, сообщили в отделе по информационно-аналитической работе администрации муниципалитета.