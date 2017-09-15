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15 сентября Пятница

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16 сентября в Уфе пройдет парад российского студенчества

ОБЩЕСТВО

16 сентября в Уфе пройдет парад российского студенчества Фото: пресс-служба Минспорта РБ

16 сентября в Уфе пройдет парад российского студенчества Фото: пресс-служба Минспорта РБ

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

16 сентября столица Башкортостана присоединится к «Параду российского студенчества-2017».

Шествие начнётся в 14.45 на Советской площади. Далее по улицам Советской, З.Валиди, Карла Маркса единая колонна проследует до парка «Ватан». Здесь в 15.50 состоится торжественное открытие парада с участием почётных гостей.

В этот день запланировано шествие студенческих колонн первокурсников, телемост с организаторами общероссийского парада в Москве, прозвучат напутствия от руководства республики, представителей науки, культуры, спорта, общественных и политических деятелей, состоится церемония принятия клятвы российского студента и красочный концерт.

К участию в параде приглашены все молодые люди, студенты вузов и ссузов, вне зависимости от курса обучения.

Как сообщается на сайте Минспорта РБ, на время проведения мероприятия с 14.30 до 16.40 часов будет закрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

— по улице Пушкина на участке от ул.Цюрупы до ул.Советская (с 14.30 до 15.45);

— по улице Советская на участке от ул.Пушкина до ул.З.Валиди (с 15.00 до 16.00);

— по улице Театральная (с 15.20 до 16.20);

— по улице К.Маркса на участке от ул.Пушкина до ул.З.Валиди (с 15.20 до 16.20);

— по улице З.Валиди на участке от ул.Советская до дома №1 по ул.З.Валиди (с 15.20 до 16.20);

— по улице З.Валиди на участке от ул.Аксакова до дома №5 по ул.З.Валиди (с 16.20 до 16.40).

Теги: парад, студенчество
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