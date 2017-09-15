Помощник прокурора из Башкирии будет защищать ворота российской команды в товарищеском матче с итальянскими борцами с мафией Фото: Дмитрий Слезин Помощник прокурора из Башкирии будет защищать ворота российской команды в товарищеском матче с итальянскими борцами с мафией Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Помощник прокурора города Салавата Эдуард Бакеев будет защищать ворота команды Генеральной прокуратуры Российской Федерации в товарищеском матче с командой Национального управления Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом. Игра состоится в Москве, на стадионе «Открытие Арена», в субботу, 16 сентября.

За плечами Эдуарда Бакеева — победа и призерство в чемпионатах мира и Европы по мини-футболу в составе сборной России. Он имеет множество побед и наград на республиканском и всероссийском уровнях, звание кандидата в мастера спорта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Решение о проведении этого спортивного мероприятия было принято в январе текущего года, когда Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и Национальный прокурор Италии Франко Роберти встречались для подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Российскую прокуратуру представляют лучшие игроки из 10 субъектов РФ в возрасте от 30 до 50 лет — призеры ведомственных соревнований, победители различных турниров, имеющие высокую спортивную квалификацию и постоянную игровую практику.

Команда итальянских прокуроров образована в 1994 году. За время своего существования она провела около 450 матчей, в том числе и международных. Среди участников итальянской команды восемь человек входят в состав команды N.I.M. (Национальные магистраты Италии), трое из них уже приезжали в Москву на футбольный матч в 1998 году.

На церемонии открытия матча со вступительным словом к командам и зрителям обратятся Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его итальянский коллега Франко Роберти.